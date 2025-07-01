MINISTRUL ENERGIEI: PREȚUL GAZELOR VA RĂMÂNE PLAFONAT ŞI COMPENSAT PÂNĂ LA 31 MARTIE 2026

România și Comisia Europeană, într-o renegociere intensă cu privire la centralele pe cărbune

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, marți, 1 iulie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, că prețul gazelor va rămâne plafonat şi compensat până la 31 martie 2026, adică încă nouă luni.

Oficialul a subliniat că sunt făcute pregătiri împreună cu Romgaz - companie deţinută majoritar de către statul român - pentru creșterea capacităţilor de producţie pentru a echilibra piaţa.

„În cazul energiei eletrice, o majorare cu 30-40% în sumă netă înseamnă un 30-40-50 de lei în plus, în schimb, o majorare la preţul gazului în perioada iernii cu 30-40% înseamnă sume cu totul mai mari, adică vorbim de 150-200 de lei plus în mediu, ceea ce e mult mai presant asupra buzunarului fiecărui român.

Aşa că din punctul ăsta de vedere, încă nouă luni de zile putem spune că această iarnă o să o trecem cu bine, deja ne pregătim pentru stocurile de iarnă şi pentru cele din iarna lui 2026 spre 2027.

Se lucrează activ la platforma Neptun Deep şi estimările sunt ca România, până în 2027, să-şi dubleze capacitatea de extracţie a gazelor naturale. Asta, automat, va aduce o echilibrare a pieţei şi indirect, un cost mult mai mic pentru companii şi pentru consumatorul persoană fizică”, a subliniat ministrul la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

De asemenea, ministrul Energiei a spus că în prezent România și Comisia Europeană se află într-o negociere foarte intensă, deoarece țara şi-a asumat, „din nefericire”, în urmă cu cinci-şase ani, că va închide centrale pe cărbune.

„A fost singura ţară din Uniunea Europeană care a făcut acest lucru. În paralel, trebuia să fie făcute centrale pe gaz, care să preia sarcina centralelor pe cărbune şi care încă nu au fost făcute. Şi acum avem negociere, e ceasul al treisprezecelea în care negociem cu cei de la Comisia Europeană, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Am avut trei discuţii în ultimele patru zile, am pregătit deja un document de poziţie pentru a renegocia acest angajament, prin care cerem o prelungire pentru închiderea centralelor pe cărbune pentru trei ani, plus doi ani în perioadă de tranziţie, adică cerem cinci ani în care putem să le folosim.

Astăzi, pentru echilibrarea sistemului energetic naţional sunt ore în care energia din centralele pe cărbune pot să asigure până la 30% din necesarul naţional. Aşa că sunt extrem de importante şi pentru echilibrarea sistemului energetic, dar şi pentru judeţele Gorj, pentru judeţul Hunedoara, unde e principala activitate economică”, a mai spus ministrul.