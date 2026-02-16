Lideri mondiali reuniți la New Delhi pentru Summitul privind Impactul AI

Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI) a debutat luni la New Delhi, reunind peste 20 de lideri mondiali

Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI) a debutat luni la New Delhi, reunind peste 20 de lideri mondiali, oficiali guvernamentali și reprezentanți de top ai industriei tehnologice. Evenimentul se desfășoară la complexul Bharat Mandapam și marchează prima ediție organizată într-o economie emergentă.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a transmis un mesaj de bun venit participanților, subliniind ambiția Indiei de a valorifica poziția sa în rândul țărilor din Sudul Global pentru a orienta dezbaterea despre guvernanța AI de la o abordare centrată pe securitate către una axată pe democratizare și acces echitabil la tehnologie.

Printre liderii prezenți se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, alături de numeroși șefi de stat și de guvern din Europa, Asia, Africa și America Latină. La discuții participă și secretarul general al ONU, precum și delegații ministeriale din 45 de țări.

Summitul reunește, de asemenea, lideri ai marilor companii tehnologice, precum CEO-ul Google, Sundar Pichai, și fondatorul Microsoft, Bill Gates. Organizatorii au structurat conferința în jurul a șapte „chakre tematice”, menite să trateze inteligența artificială ca bun public global și motor al creșterii economice.

Capitala indiană a fost plasată sub măsuri stricte de securitate, cu peste 10.000 de polițiști și forțe paramilitare mobilizate, într-o operațiune comparabilă cu cea organizată cu prilejul summitului G20. După edițiile anterioare din Regatul Unit, Coreea de Sud și Franța, reuniunea de la New Delhi marchează o schimbare simbolică, aducând în prim-plan preocupările economiilor emergente și problema decalajului digital la nivel global.

