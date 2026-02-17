Apple pregătește o „experiență specială” pe 4 martie, cu noul iPhone, iPad și MacBook

Apple a anunţat că va organiza pe 4 martie un eveniment pe care îl descrie în invitaţiile trimise presei drept o „experienţă specială”

Apple a anunţat că va organiza pe 4 martie un eveniment pe care îl descrie în invitaţiile trimise presei drept o „experienţă specială”, formulare menită să îl diferenţieze de tradiţionalele lansări din toamnă. Deşi compania nu oferă detalii despre produsele ce vor fi prezentate, data aleasă coincide cu o serie de dispozitive intens vehiculate în ultimele săptămâni.

În prim-plan s-ar putea afla noul iPhone 17e, o versiune actualizată a celui mai accesibil smartphone din portofoliu. Modelul este aşteptat să aducă upgrade-uri tehnice consistente, printre care suport pentru MagSafe, o îmbunătăţire mult dorită de utilizatori.

Pe lista noutăţilor posibile se află şi tablete noi. Sursele indică lansarea a două modele: iPad în versiunea de bază, echipat cu cip A18, şi iPad Air, care ar urma să facă trecerea la mai puternicul cip M4. Actualizarea ar marca un salt important de performanţă pentru gama medie de tablete.

Segmentul laptopurilor ar putea primi, la rândul său, un upgrade semnificativ. Sunt aşteptate noi versiuni de MacBook Air şi MacBook Pro cu cipuri din seria M5. În plus, Apple ar putea introduce o serie complet nouă de MacBook-uri, bazată pe cipul A18 Pro – dezvoltat iniţial pentru iPhone – şi poziţionată ca o alternativă mai accesibilă şi mai colorată faţă de modelele actuale. Preţul de pornire al acestei game ar putea fi de aproximativ 700 de dolari.

Dincolo de iPhone, iPad şi MacBook, evenimentul din 4 martie ar putea aduce şi alte surprize, inclusiv noi ecrane pentru gama Mac. Rămâne de văzut dacă „experienţa specială” promisă de Apple va confirma aceste zvonuri şi va marca începutul unui nou val de produse pentru 2026.



Sursa: Realitatea Financiara