Cunoscutul economist și antreprenor Radu Georgescu avertizează că piața imobiliară ar putea trece printr-o corecție cel puțin la fel de severă precum cea din perioada 2008–2009. La fel ca atunci, susține acesta, unii vor rămâne ‘popa prostul’, însă numărul va fi mult mai mare decât în urmă cu mai bine de 15 ani.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Georgescu susține că prețurile locuințelor ar putea scădea cu până la 50% în anii următori, din cauza unei „bule speculative” mult mai mari decât cea din urmă cu 15 ani.

„Piața imobiliară din România este ca jocul Popa Prostul. Este Popa Prostul cel care rămâne cu creditul în momentul în care piața face implozie. Acum vor fi mult mai mulți decât în 2009”, afirmă Georgescu, criticând lipsa de educație financiară și înțelegerea superficială a creditului ipotecar.

Georgescu: Băncile au jucat ruleta rusească atunci când au acordat credite

Pentru a explica de ce un nou șoc pe piața imobiliară ar avea efecte devastatoare, Georgescu amintește că dacă în urmă cu 30 de ani numărul creditelor imobiliare era aproape zero, în 2025 s-a ajuns la 114 miliarde lei, pe fondul creditelor acordate „iresponsabil” de către bănci. Georgescu acuză instituțiile financiare că au jucat „ruleta rusească”, oferind credite cu dobândă fixă pe termen scurt, în condițiile în care dobânzile au crescut semnificativ. „Peste 25% din băncile din România sunt pe pierdere în 2025”, susține el.

Economistul avertizează că sistemul bancar ar putea fi următoarea victimă a unei implozii, alături de sectorul imobiliar. Printre factorii declanșatori enumerați se numără falimentul unei bănci, recesiunea economică și reducerea numărului de bugetari.

„Istoria se repetă ca în 2009–2010. Cred că în anii următori prețurile la locuințe vor scădea cu 50%”, concluzionează Georgescu.

„Am explicat că este riscant să iei credit imobiliar. Azi, două mari firme de construcții spun că simt că suntem ca în 2008. Woow”, a scris Georgescu, într-o altă analiză.

Acesta anticipează, pentru 2026, inclusiv o posibilă implozie a sistemului bancar. „Nu am un bol de cristal. Doar sunt pasionat de contabilitate, fiscalitate și economie. Și înțeleg foarte bine aceste domenii.”

Piața imobiliară în toamna 2025: între scumpirile generate de TVA, majorarea IRCC și incertitudinea privind veniturile salariale

Specialiștii avertizează că piața imobiliară va intra într-o fază de stagnare sau chiar corecție, dacă cererea scade brusc. Argumentele în acest sens sunt multiple: majorarea TVA-ului de la 9% la 21%, creșterea indicelui IRCC, în funcție de care se calculează ratele, începând cu 1 octombrie, dar și scăderea veniturilor reale ca urmare a scumpirilor în lanț.

Cu cât vor crește ratele la bănci, din octombrie. IRCC depășește pentru prima dată pragul de 6%

În paralel, incertitudinea privind evoluția salariilor — alimentată de discuțiile despre restructurări bugetare, plafonări și inflație — generează o reticență tot mai mare în rândul celor care iau în calcul achiziția unei locuințe prin credit.

Vești îngrijorătoare pentru români. Ratele la bănci vor exploda din toamnă

Ce s-a întâmplat cu prețurile imobiliare în timpul crizei din 2009/2010?

După criza economică din 2008–2010, prețurile imobiliare din România au scăzut semnificativ, însă nivelul exact al reducerii variază în funcție de surse:

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS) , în ultimul trimestru din 2010, prețurile de tranzacționare erau cu 13,9% mai mici decât în primul trimestru din 2009.

Conform indicelui imobiliare.ro, care analizează prețurile cerute de proprietari, scăderea în aceeași perioadă a fost de aproximativ 26%.

sursă: EVZ (decembrie 2010, Ziare Arcanum)

Este important de menționat că în unele orașe mari, precum București, Cluj-Napoca sau Constanța, scăderile au fost chiar mai accentuate, ajungând în anumite cazuri la 50–60% față de vârful din 2008, în special pentru apartamentele vechi sau cele din zonele periferice.