Salariile au crescut, dar nu țin pasul cu scumpirile - date INS. Românii au câștigat în medie cu 29 de lei mai mult

Publicat 12 nov. 2026, 11:50 Sursă Realitatea.net

Salariul mediu net a crescut în septembrie cu 29 de lei față de luna precedentă, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Procentual, majorarea salarială lunară a fost mai mică decât ritmul de creștere al prețurilor din luna septembrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a fost afectată.

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