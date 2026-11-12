Piața muncii· 1 min citire
Salariile au crescut, dar nu țin pasul cu scumpirile - date INS. Românii au câștigat în medie cu 29 de lei mai mult
Salariul mediu in Romania (Profimedia)
Publicat12 nov. 2026, 11:50
SursăRealitatea.net
Salariul mediu net a crescut în septembrie cu 29 de lei față de luna precedentă, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Procentual, majorarea salarială lunară a fost mai mică decât ritmul de creștere al prețurilor din luna septembrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a fost afectată.
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