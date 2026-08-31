Energie· 1 min citire
Dunărea continuă să scadă în septembrie. Scandalul crizei energetice ia amploare
Publicat31 aug. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS
Scandalul crizei energetice atinge cote alarmante. Dunărea va scădea în luna septembrie și e posibil să fie nevoie de cisterne cu apă pentru centrala de la Cernavodă. Între timp, starea de alertă în energie a fost prelungită până la sfârșitul lunii septembrie.
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