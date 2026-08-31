Energie· 1 min citire

Dunărea continuă să scadă în septembrie. Scandalul crizei energetice ia amploare

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat31 aug. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS

Scandalul crizei energetice atinge cote alarmante. Dunărea va scădea în luna septembrie și e posibil să fie nevoie de cisterne cu apă pentru centrala de la Cernavodă. Între timp, starea de alertă în energie a fost prelungită până la sfârșitul lunii septembrie.

Debitul Dunării la intrarea în România ar urma să scadă din nou după 3 zile de ușoare creșteri, potrivit prognozei pentru perioada 28 august - 4 septembrie. La Baziaș, debitul ar putea ajunge temporar la 1.600 metri cubi/s, după care este estimată o scădere de până la 1.500 metri cubi/s.

Situația menține presiunea asupra sistemului energetic în condițiile în care nivelul scăzut al Dunării a adus la oprirea temporară a centralei de la Cernavodă.

Autoritățile pregătesc mai multe soluții pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor, inclusiv utilizarea unor barje, construirea unui dig și instalarea unor pompe sau a unui dig gonflabil în canalul Dunăre-Marea Neagră.

Specialiștii estimează că unul dintre reactoare ar putea fi repornit în 2-3 săptămâni, dacă nivelul apei va permite acest lucru. Autoritățile însă iau în calcul un scenariu extrem, în care adâncimea Dunării în zona centrală ajunge la doar 1 metru.

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