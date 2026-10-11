Înmatriculările de firme și PFA au scăzut cu 2,09% în primele opt luni din 2026

Publicat 11 oct. 2026, 12:55 Sursă capital

Numărul firmelor și al persoanelor fizice autorizate înmatriculate în România a scăzut cu 2,09% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor ONRC.

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