Rezervele valutare la Banca Națională a României au crescut la 65,8 miliarde de euro, la 31 ianuarie

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au ajuns la 65,812 miliarde de euro la data de 31 ianuarie 2026, în creștere față de 64,800 miliarde de euro la finalul lui 2025, potrivit unui comunicat transmis luni de banca centrală.

BNR notează că evoluția pozitivă reflectă intrările nete de valută și consolidarea poziției externe a țării la început de an.

Reprezentanții BNR subliniază că nivelul rezervelor valutare este esențial pentru stabilitatea financiară a țării, deoarece permite acoperirea necesarului de finanțare externă și oferă un tampon în fața volatilității piețelor internaționale.

Creșterea rezervelor la început de an este considerată un semnal pozitiv, în special în contextul incertitudinilor economice globale.