Peiu îl critică pe Bolojan pentru situația economică a România: E singurul premier care "a reușit" performanța de a aduce recesiunea și inflația record
Declarația zdrobitoare a lui Petrișor Peiu, în exclusivitate la emisiunea "100%", realizată de Laurențiu Botin
Ilie Bolojan e singurul premier care a reușit performanța de a aduce recesiunea și inflația record în România! Este declarația zdrobitoare a lui Petrișor Peiu, în exclusivitate la emisiunea "100%", realizată de Laurențiu Botin. Liderul Senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a adus țara într-o criză din care nu mai poate ieși dacă va continua cu aceleași măsuri negândite și fără strategii economice.
"Cea mai mare nenorocire produsă în această țară de către acest guvern este că a reușit performanța - a reușit între ghilimele, da? - a reușit performanța de a produce simultan recesiune și inflație.
De obicei, în capitalism, recesiunea sancționează o inflație mare și produce desumflarea prețurilor. La fel, când am inflație, nu am recesiune.
Inflația, de obicei, însoțește fenomenul de creștere. Ei bine, acest guvern a reușit să producă în România fenomenul de statflație pentru prima oară în istorie, în care avem și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, și în accelerare, dar și cea mai mare recesiune. Fără a avea vreo criză la nivel european", a declarat parlamentarul AUR.
