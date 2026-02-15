Nicușor Dan a anunțat că va participă la Consiliul pentru Pace de la Washington, la invitația lui Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, răspunzând invitației președintelui SUA, Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea statut de observator, a precizat acesta.

România, observator la Consiliul Păcii

Șeful statului a precizat că participarea are ca obiectiv reafirmarea sprijinului ferm al României pentru eforturile internaționale de pace și pentru procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

„România nu este doar un beneficiar al securității internaționale, ci un partener activ în promovarea păcii. Vom susține inițiativele diplomatice și vom analiza modalitățile prin care putem contribui la reconstrucția din Gaza”, a transmis președintele.

Decizia se bazează pe rezoluția Consiliului de Securitate al ONU

Președintele a subliniat că hotărârea de a participa la reuniune se sprijină pe procesul diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite. România a susținut constant necesitatea unei soluții care să ducă la încetarea conflictului și la protejarea populației civile.

Și premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare.

Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump ca ţară observatoare. Mutarea decisivă anunțată de Giorgia MeloniMeloni a descris invitația venită din partea Washingtonului sub această formă ca fiind „o soluție bună”, în contextul în care Italia nu poate deveni membru al acestui organism din motive constituționale.