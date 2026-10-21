Munca în weekend: ce sporuri salariale și zile libere trebuie să acorde angajatorii
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Angajații care lucrează sâmbăta și duminica beneficiază de 48 de ore consecutive de repaus săptămânal, iar în anumite condiții au dreptul și la sporuri salariale. Codul muncii stabilește regulile privind acordarea zilelor libere, compensarea muncii în weekend și obligațiile angajatorilor.
Angajații care lucrează sâmbăta și duminica au dreptul la repaus săptămânal, chiar dacă zilele libere sunt acordate în alte zile ale săptămânii. Codul muncii stabilește condițiile în care poate fi modificat programul de odihnă, când se acordă sporuri salariale și ce reguli trebuie să respecte angajatorii.
Câte ore de odihnă trebuie să primești într-o săptămână
Potrivit Codului muncii, repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive și se acordă, de regulă, sâmbăta și duminica. Pentru angajații care lucrează în ture sau au programe speciale, zilele de odihnă pot fi stabilite și în alte momente ale săptămânii.
Important este intervalul efectiv de repaus, nu numărul zilelor calendaristice în care acesta se întinde. De exemplu, dacă un angajat termină programul miercuri, la ora 12:00, și revine la serviciu vineri, la aceeași oră, beneficiază de 48 de ore consecutive de odihnă.
Ce spor salarial primești dacă lucrezi sâmbăta și duminica
Repausul săptămânal poate fi acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica atunci când acordarea acestuia în weekend ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității.
În asemenea situații, salariații au dreptul la un spor la salariu, pe lângă zilele libere acordate în timpul săptămânii. Procentul sporului nu este stabilit în mod unic de Codul muncii, ci se negociază și se consemnează în contractul colectiv de muncă sau, după caz, în contractul individual de muncă.
Prin urmare, angajații care lucrează în weekend ar trebui să verifice atât programul de repaus stabilit de angajator, cât și prevederile contractuale privind plata suplimentară.
În ce condiții poți primi zilele libere cumulat
Legislația muncii permite, în anumite situații excepționale, acordarea cumulată a repausului săptămânal, după o perioadă de activitate continuă care nu poate depăși 14 zile calendaristice.
Această variantă nu poate fi aplicată exclusiv prin decizia angajatorului. Sunt necesare autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților, după caz. În plus, angajații beneficiază de compensații salariale suplimentare.
Modul concret de aplicare trebuie analizat în funcție de programul de lucru și de perioadele de repaus deja acordate. Faptul că un salariat a lucrat mai multe zile consecutiv nu înseamnă automat că are dreptul la patru zile libere consecutive.
Repausul zilnic și cel săptămânal sunt drepturi diferite
Odihna dintre două zile de muncă nu trebuie confundată cu repausul săptămânal. Cele două perioade au scopuri distincte și trebuie respectate separat, conform legislației aplicabile.
De exemplu, dacă un salariat are dreptul la 12 ore de repaus zilnic și apoi la 48 de ore de repaus săptămânal, perioadele se pot succeda, rezultând un interval total de 60 de ore de odihnă. Pentru anumite activități și programe speciale pot exista reguli derogatorii.
Respectarea acestor intervale este importantă mai ales pentru persoanele care lucrează în schimburi, în comerț, în transporturi sau în domenii în care activitatea continuă și în weekend.
Când poate angajatorul să suspende repausul săptămânal
Suspendarea repausului săptămânal este permisă numai în situațiile prevăzute de lege, precum lucrările urgente necesare pentru salvarea bunurilor angajatorului, evitarea unor accidente iminente sau înlăturarea efectelor acestora.
Această măsură este diferită de acordarea cumulată a zilelor libere. În cazul suspendării, salariații implicați beneficiază de compensații salariale suplimentare, potrivit Codului muncii.
Angajatorii trebuie să respecte condițiile legale aplicabile situației concrete, iar excepțiile nu pot fi folosite pentru a elimina în mod obișnuit dreptul angajaților la odihnă.
Ce trebuie să verifici dacă lucrezi în weekend
Pentru a vedea dacă drepturile salariale și perioadele de odihnă sunt respectate, salariații pot verifica programul de lucru, contractul individual sau colectiv de muncă și modul în care sunt acordate sporurile.
În esență, munca în weekend nu anulează dreptul la repaus săptămânal. Zilele libere pot fi mutate sau, în condiții speciale, acordate cumulat, însă angajatorul trebuie să respecte cerințele legale privind odihna și compensarea muncii.
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