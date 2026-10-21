Munca în weekend: ce sporuri salariale și zile libere trebuie să acorde angajatorii

Publicat 21 oct. 2026, 09:52 Sursă Realitatea.Net

Angajații care lucrează sâmbăta și duminica beneficiază de 48 de ore consecutive de repaus săptămânal, iar în anumite condiții au dreptul și la sporuri salariale. Codul muncii stabilește regulile privind acordarea zilelor libere, compensarea muncii în weekend și obligațiile angajatorilor.

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