Moțiunile simple la adresa lui Bolojan și a unor miniștri USR au căzut. Opoziția amenință cu moțiune de cenzură - VIDEO
Parlamentarii au respins, pe rând, toate cele 3 moțiuni simple împotriva a trei miniștri din Guvernul condus de Ilie Bolojan: cea împotriva ministrului Apărării, cea împotriva premierului, în calitate de ministru interimar la Educație, și cea privind acordul Mercosur. AUR anunță că nu se oprește aici și pregătește o nouă moțiune de cenzură.
În plen, premierul Ilie Bolojan a criticat dur demersul opoziției, spunând că în moțiune „nu apare nimic dincolo de populism și demagogie”.
Senatorul PSD Daniel Zamfir a atacat-o frontal pe Oana Țoiu, afirmând că „s-au adunat suficiente probe că este total inadecvată funcției” și că „nu vedem niciun obiectiv atins pentru România la întâlnirile externe”.
Tot în Senat, reprezentanții USR au fost ironizați cu banane. Senatorul Clement Sava a declarat că „asta câștigă România de la tratatul Mercosur”, adăugând că pentru aceste beneficii „falimentăm economia României”.
AUR anunță că pregătește o nouă moțiune de cenzură.
