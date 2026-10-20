Moody's susține consolidarea fiscală a României prin noua guvernare și bugetul 2027

Instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă evoluții pozitive pentru profilul de credit al României, potrivit informațiilor publicate marți, 20 octombrie, de agenția internațională de rating Moody's.
Agenția își menține estimările privind reducerea deficitului bugetar de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% din PIB în 2026 și 5,5% din PIB în 2027. În același timp, Moody's estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027.
Moody's evidențiază că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României. Agenția consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare.
Nazare susține că bugetul pentru anul viitor va reprezenta un test de credibilitate pentru România și trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli sustenabile.
Agenția evidențiază că procesul de ajustare rămâne unul dificil și că România trebuie să gestioneze în perioada următoare inclusiv presiunile generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare. Moody's subliniază și necesitatea continuării reformelor structurale care să contribuie la stabilizarea datoriei publice și la îmbunătățirea sustenabilității acesteia.
Ministerul Finanțelor va continua procesul de consolidare fiscal-bugetară și va urmări, în construcția bugetului pentru 2027, menținerea unei traiectorii sustenabile a deficitului, controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei, susțin reprezentanții ministerului în comunicat.
Un obiectiv major al Ministerului Finanțelor rămâne păstrarea credibilității României în relația cu investitorii și agențiile internaționale de rating, prin politici predictibile și prin respectarea angajamentelor asumate în procesul de consolidare fiscală. Potrivit MF, comentariul Moody's publicat marți nu reprezintă o acțiune de rating.
România este evaluată în prezent de Moody's la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă.