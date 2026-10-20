Moody's susține consolidarea fiscală a României prin noua guvernare și bugetul 2027

Publicat 20 oct. 2026, 13:37 Sursă Agerpres

Instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă evoluții pozitive pentru profilul de credit al României, potrivit informațiilor publicate marți, 20 octombrie, de agenția internațională de rating Moody's.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre agentie rating moodys