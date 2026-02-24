Anca Alexandrescu a prezentat imaginile care aruncă în aer scena politică: finanțatorul lui Nicușor Dan, întâlnire secretă cu fugarul Sebastian Ghiță - FOTO
Imagini prezentate in exclusivitate de Realitatea Plus
Noi dezvăluiri incendiare la Culisele Statului Paralel. Anca Alexandrescu a prezentat marți seară o serie de fotografii‑bombă care devoalează aranjamentele făcute la alegerile prezidențiale din mai anul trecut, pentru a‑l propulsa pe Nicușor Dan la Cotroceni. Jurnalista a arătat cum s-a ajuns la situația aparent paradoxală în care televiziunea fugarului Sebastian Ghiță, susținătoarea „suveranistului vopsit" Victor Ponta, să pună umărul la promovarea lui Dan. Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, însă până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.
Anca Alexandrescu a prezentat o serie de fotografii care îl surprind pe unul dintre finanțatorii importanți ai lui Nicușor Dan la masă cu fugarul Ghiță. Întâlnirea secretă ar fi avut loc în fieful miliardarilor, la Monaco, chiar în ziua în care Dan era prezentat laudativ la postul său de televiziune.
11 mai 2025, la restaurantul Gaia din Monaco, apar la aceeași masă personaje foarte interesante: Victor Căpitanu, CEO One Properties — una dintre companiile care l-au susținut pe Nicușor Dan — alături de Sebastian Ghiță și fratele acestuia.
Sebastian Ghiță, în plan apropiat, Victor Căpitanu, în plan îndepărat (sursă foto: Realitatea Plus)
Fratele lui Sebastian Ghiță, în plan apropiat, cu spatele, Victor Căpitanu, în centrul imaginii
Era 11 mai, între cele două tururi de scrutin, în aceeași zi în care televiziunea lui Ghiță prezenta un amplu material elogios, filmat în casa lui Nicușor Dan.
În zilele următoare, televiziunea lui Ghiță a și primit o sumă importantă pentru emisiunea electorală cu Nicușor Dan, a explicat Anca Alexandrescu.
Președintele One Properties, Horia Manda, l-a sponsorizat pe Nicușor Dan în campanie, lucru recunoscut chiar de actualul președinte al țării.
Realitatea Plus i-a cerut lui Sebastian Ghiță un punct de vedere legat de contextul în care apare în fotografii alături de unul dintre finanțatorii campaniei lui Nicușor Dan, însă nu a primit niciun răspuns.
