Bugetul de stat pe 2026, noile taxe și impozite locale și programul de investiție Anghel Saligny au temele discutate vineri de premierul Ilie Bolojan cu primarii din județele Iași și Botoșani.

Șeful executivului a declarat că se aștepta ca măsurile de reducere cu 10% a cheltuierilor în administrație să provoace nemulțumiri, dar a punctat că sunt esențiale, iar guvernul insistă să-și angajeze răspunderea pe proiect.

Ilie Bolojan a mai spus că acestea vor sta la baza legii bugetului de stat, care va fi aprobată la începutul lunii februarie.

Sursa: Realitatea Financiara