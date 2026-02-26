Zi - șoc pentru șoferii din România. Prețul benzinei a depășit pragul psihologic de 8 lei pe litru

Sursă: realitatea.net

Benzina sare de 8 lei pe litru, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2026. Depășirea acestui prag psihologic vine după luni de stabilitate și anunță un calendar de scumpiri în lanț, susținut de prognozele pesimiste ale specialiștilor din sectorul energetic.

Ziua de joi, 26 februarie 2026, marchează un prag critic pentru piața carburanților din România. Benzina a atins cotația de 8,04 lei/litru, în timp ce motorina a urcat la 8,30 lei/litru, conform datelor stiripesurse.ro. Această dinamică ascendentă este rezultatul unui amestec complex de factori: volatilitatea cotațiilor internaționale, instabilitatea regională și, în mod decisiv, structura de taxare internă.

Cotațiile Brent și blocajele logistice regionale

La nivel global, prețul petrolului Brent a înregistrat o apreciere de 18,7% de la începutul anului, propulsat de tensiunile dintre SUA și Iran, dar și de prelungirea conflictului din Ucraina. Presiunea asupra aprovizionării regionale a fost accentuată la finele lunii ianuarie, când fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia a fost sistat în urma unui incident pe teritoriul ucrainean. Deși România dispune de capacități proprii de rafinare, interconectarea piețelor regionale face imposibilă izolarea prețurilor autohtone de șocurile externe.

Statul ia peste jumătate din prețul la pompă

Dincolo de contextul geopolitic, motorul principal al scumpirilor rămâne regimul fiscal. O analiză comparativă relevă o schimbare structurală majoră în ultimii șase ani. În 2020, la un preț de aproximativ 5,27 lei/litru, statul colecta 46% din sumă sub formă de taxe și accize. În 2026, prețul a crescut cu circa 2,5 lei/litru, însă ponderea taxării a depășit 50%.

Estimările economice indică faptul că 70% din scumpirile actuale sunt generate direct de politica fiscală, în timp ce doar 30% reflectă fluctuațiile costurilor operaționale (transport, extracție, distribuție).

Cronologia scumpirilor: 6 majorări doar în luna februarie

Deși Ministerul Energiei menține un discurs temperat privind stabilitatea pieței, realitatea de la stațiile de alimentare arată o succesiune rapidă de corecții negative pentru consumatori. Iată evoluția galopantă a ultimelor luni: