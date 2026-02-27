Noi facilități fiscale 2026: Cine sunt părinții care ar putea scăpa de impozitul pe venit

Părinții cu doi sau mai mulți copii ar putea fi scutiți integral de impozitul pe salariu, conform unui proiect legislativ aflat pe ultima sută de metri în Parlament. Inițiativa, care vizează eliminarea cotei de impozitare pe venit, se apropie de votul final în Camera Deputaților, forul decizional, după ce a parcurs etapele de avizare în comisii.

Noua propunere legislativă vizează părinții salariați care au în întreținere cel puțin doi copii minori, oferindu-le acestora o scutire integrală de la plata impozitului pe venit. Pentru a beneficia de această facilitate, veniturile brute anuale ale solicitantului nu trebuie să depășească pragul de 150.000 de lei, ceea ce echivalează cu un salariu lunar brut de aproximativ 12.500 de lei.

Procesul de accesare a facilității este conceput să fie simplificat pentru a minimiza birocrația. Astfel, părinții eligibili vor trebui doar să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere, însoțită de documentele care atestă numărul copiilor aflați în întreținere.

Impactul direct în bugetul familiei: Mai mult de un salariu în plus pe an

Efectul financiar al măsurii este semnificativ. De exemplu, la un salariu mediu brut estimat pentru anul 2026 de aproximativ 8.500 de lei, baza impozabilă rămasă după reținerea contribuțiilor sociale este de circa 5.525 de lei. În prezent, acestui venit i se aplică un impozit de 10%, adică o reținere de 550 de lei lunar.

Prin eliminarea acestui impozit, suma ar rămâne integral în bugetul familiei. În scenariul în care ambii părinți sunt eligibili, economia anuală a gospodăriei ar putea depăși 13.000 de lei, sumă care echivalează practic cu un al 13-lea salariu.

Dincolo de beneficiul imediat, inițiativa urmărește combaterea declinului demografic și a sărăciei în rândul copiilor, fenomene care afectează profund România. Proiectul se inspiră din modele de succes precum „Family 500+” din Polonia sau facilitățile fiscale din Ungaria, însă cu o particularitate importantă: varianta românească propune acordarea beneficiului mult mai devreme, începând cu al doilea copil, față de pragurile mai ridicate din statele vecine.

Impactul bugetar major, dar care va duce la o creștere a consumului

Deși implementarea acestei măsuri ar genera o scădere a veniturilor bugetare estimată la 8 miliarde de lei anual, inițiatorii susțin că impactul va fi compensat indirect. Se mizează pe faptul că acești bani vor fi reintroduși rapid în circuitul economic prin consum, generând încasări suplimentare din TVA și susținând afacerile locale. Mai mult, facilitatea ar putea acționa ca un stimulent pentru munca legală, reducând în același timp dependența familiilor de sistemul de ajutoare sociale.

Impactul scutirii fiscale