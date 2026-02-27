România, campioana inflației în Europa. Avem cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană
Foto/Arhivă
România continuă să dețină nefericitul titlu de lider european la capitolul scumpirilor, afișând un indicator al inflației de peste patru ori mai mare decât media Uniunii Europene.
În timp ce restul continentului reușește să stabilizeze prețurile, Banca Națională a României avertizează că ne așteaptă cel puțin încă o jumătate de an de prețuri record. Dincolo de cifrele reci ale statisticilor, realitatea din buzunarele cetățenilor este dramatică: puterea de cumpărare s-a prăbușit atât de mult încât ceea ce astăzi achiziționăm cu 100 de lei putea fi cumpărat cu doar 65 de lei în urmă cu șase ani.
În fața acestei eroziuni constante a nivelului de trai, soluțiile oferite de Guvern par mai degrabă simbolice decât structurale. Deși autoritățile se laudă cu o majorare a salariului minim programată pentru luna iulie, aceasta se dovedește a fi o simplă palidă consolare în fața scumpirilor galopante.
Angajații vor primi în plus doar 125 de lei față de valoarea actuală, o sumă care eșuează lamentabil în tentativa de a ține pasul cu explozia prețurilor la alimente, utilități și servicii de bază. Fără o strategie coerentă de plafonare a costurilor sau de stimulare reală a producției interne, Executivul pare să fi abandonat lupta cu inflația, lăsând povara crizei exclusiv pe umerii salariaților și ai pensionarilor.
Dinamica prețurilor vs. Venituri (2020-2026)
Indicator
Situația în urmă cu 6 ani
Situația Astăzi (2026)
Coșul de cumpărături
65 Lei
100 Lei
Poziția României în UE
Stabilă
Lider la inflație
Majorare salarială iulie
-
+125 Lei (net estimat)
România vs. Europa: Prăpastia Scumpirilor
În timp ce majoritatea țărilor UE au readus inflația aproape de ținta de 2%, România înregistrează o rată de peste 4 ori mai mare.
Regiune / Țară
Rată Inflație (ianuarie)
Status
România
8,5%
⚠️ Record European
Slovacia
4,3%
Ridicată
Media UE
2,0%
Ținta optimă
Italia
1,0%
Stabilă
Franța
0,4%
Aproape de zero
România vs. Europa (Inflația în ianuarie)
Acest grafic arată cum România "conduce" detașat topul scumpirilor, având o rată de peste 4 ori mai mare decât media UE.
Țara / Regiune
Rata Inflației (%)
Vizualizare
România
8,5%
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Slovacia
4,3%
▇▇▇▇▇▇▇▇
Estonia
3,8%
▇▇▇▇▇▇
Media UE
2,0%
▇▇▇▇
Italia
1,0%
▇▇
Danemarca
0,6%
▇
Franța
0,4%
▏
Observație: În timp ce Franța și Danemarca tind spre prețuri stabile (aproape de 0%), România se confruntă cu o presiune uriașă asupra consumatorilor.
Citește și:
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 16:33 - Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 13:58 - CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare pentru lucrări de mentenanță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News