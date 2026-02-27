Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi

Sursă: Realitatea Financiara

După ce fusese retras de pe ordinea de zi, proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea unor acte normative în materie fiscal-bugetară a fost reintrodus în ședința de Guvern printr-o procedură rapidă și, potrivit surselor Realitatea PLUS, a fost adoptat.

Potrivit informațiilorcitate de Realitatea PLUS, s-a găsit o soluție procedurală pentru a introduce proiectul pe ordinea de zi, acesta fiind citit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sursele susțin că actul normativ a fost atașat unei alte Ordonanțe de Urgență, ceea ce a permis dezbaterea și adoptarea sa fără a mai fi necesar avizul Consiliului Economic și Social.

Este vorba, în primul rând, despre persoanele cu handicap grav, care ar urma să beneficieze de o reducere de 50 la sută la impozitul pe clădiri și pe mașini. În același timp, proiectul include și o reducere de 25 la sută pentru clădirile mai vechi de 50 de ani. Măsura vine după numeroase nemulțumiri apărute în spațiul public, în contextul în care taxele și impozitele locale au crescut semnificativ. Au existat critici legate de impactul acestor majorări asupra persoanelor vulnerabile, inclusiv asupra celor cu handicap.

Din informațiile disponibile, la Ministerul Finanțelor urmează să fie adaptată legislația astfel încât persoanele care au achitat deja taxele și impozitele majorate să primească regularizări. Cu alte cuvinte, sumele plătite în plus ar putea fi compensate ulterior, în funcție de forma finală a actului normativ.

Potrivit informațiilor discutate anterior în coaliție, persoanele cu handicap grav ar fi urmat să beneficieze de o reducere de 50% a impozitului, iar cele cu handicap accentuat de o reducere de 25%, în anumite plafoane valorice. De asemenea, proiectul prevedea o reducere de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pentru imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani. Proiectul nu ar fi primit avizul Consiliului Economic și Social, iar adoptarea sa a fost amânată.