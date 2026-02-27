Veste proastă pentru mii de pensionari. Anumite categorii intră în 2026 fără nicio majorare a pensiei

Sursă: realitatea.net

Potrivit unui anunț recent al Casei de Pensii, nu toți beneficiarii vor avea parte de indexări sau recalculări favorabile la începutul anului viitor. Măsura vizează categorii specifice de pensionari ale căror venituri actuale depășesc pragurile stabilite prin noua formulă de calcul.

Sistemul național de asistență socială intră într-o fază de stagnare forțată. Sub presiunea unor constrângeri bugetare severe, Guvernul a decis, prin Legea 141/2025, ca o listă lungă de indemnizații speciale să rămână blocate la nivelul lunii decembrie 2025.

Printre cei mai afectați de lipsa indexării cu rata inflației se numără persoanele persecutate politic, foștii deportați și prizonierii regimurilor totalitare. De asemenea, artiștii liber-profesioniști, revoluționarii din 1989 și beneficiarii ajutorului pentru soțul supraviețuitor vor încasa sume identice cu cele de anul trecut, ceea ce înseamnă, în fapt, o scădere a puterii de cumpărare.

Blocaj pe toată linia: De la pensiile speciale la punctul de referință

Nici beneficiarii pensiilor de serviciu nu au fost ocoliți de austeritate. Personalul din justiție, aviația civilă, corpul diplomatic și funcționarii parlamentari vor primi pensii neactualizate în 2026. În aceeași situație se află și cadrele medicale care au activat în perioada pandemiei, a căror indexare a drepturilor bănești a fost suspendată prin OUG nr. 89/2025.

În sistemul public, vestea este la fel de aspră: Valoarea Punctului de Referință (VPR) rămâne fixată la 81 de lei. Această decizie blochează orice majorare pentru milioanele de pensii bazate pe contributivitate, autoritățile invocând un deficit de 3,5 miliarde de euro care ar fi fost necesar pentru o eventuală indexare.

Ajutoare unice (one-off) pentru cei mai vulnerabili

Pentru a îndulci impactul înghețării veniturilor, Executivul propune un sistem de ajutoare financiare punctuale, acordate o singură dată pe an.

Sprijinul este gândit exclusiv pentru pensionarii cu venituri mici:

1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru venituri între 1.500 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru cei care încasează între 2.000 și 3.000 de lei.

Drepturi amânate până în 2027 și plafonarea indemnizațiilor de însoțitor

În timp ce anumite beneficii sunt doar înghețate, altele sunt amânate complet. Plata indemnizațiilor pentru foștii aleși locali și pentru urmașii victimelor regimului comunist a fost oficial reprogramată pentru 1 ianuarie 2027.

În ceea ce privește asistența socială curentă, totul rămâne ancorat de salariul minim brut, menținut la 4.050 de lei până în vara lui 2026. În consecință, indemnizația de însoțitor (pentru invaliditate gradul I) rămâne fixă la 2.025 lei. Venitul minim asigurat pentru contractele de asigurare socială voluntară este plafonat la 4.050 lei.