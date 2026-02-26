România a redevenit grânarul Europei. Ministrul Agriculturii promite 2,7 milioane de hectare irigate până în 2027: „Nimeni nu ne mai poate bate”

România a redevenit „grânarul Europei”, iar obiectivul este ca, până în 2027, suprafaţa de teren agricol irigată să atingă 2,7 milioane de hectare, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Florin Barbu a precizat că, în prezent, 1,6 milioane de hectare sunt reabilitate în sistemul de irigaţii.

„Având în vedere că în momentul de faţă am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigaţii, o parte componentă din infrastructura principală de irigaţii a fost finanţată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat.

Complementar, am avut o discuţie la nivelul Comisiei Europene şi organizaţiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de erigaţii. Aici vorbim de pivot şi tot ceea ce înseamnă echipamente pentru fermieri. Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro, fără cofinanţare, inclusiv TV-ul era eligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca în momentul de faţă România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate în cultura de porumb”, a declarat ministrul Agriculturii.

„Nimeni nu poate produce la nivelul Uniunii Europene această cantitate de porumb”

Potrivit ministrului, în sistem irigat, România produce în prezent între 12 şi 14 milioane de tone de porumb, iar potenţialul poate ajunge la 18-19 milioane de tone anual.

„Asta înseamnă că România poate produce în perioada următoare aproape 19-18 milioane de tone de porumb. Nimeni nu poate produce la nivelul Uniunii Europene această cantitate de porumb”, a subliniat el.

„România a devenit grânarul Europei”

„În momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost. Dar cu 2,7 milioane de hectare în sistem irigat, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul Uniunii Europene”, a precizat ministrul.