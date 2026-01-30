Scumpire fără precedent. Litrul de carburant ar putea crește cu 4,5 lei în perioada următoare

Tensiunile geopolitice care macină Europa de Est și punctele fierbinți ale lumii nu mai sunt doar subiecte de știri externe, ci amenințări directe la portofelul românilor.

O analiză recentă semnată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), avertizează asupra unui spectru larg de scumpiri, unde motorina — motorul logisticii și al agriculturii — se află în prima linie a vulnerabilității.

Veriga slabă: Dependența de importuri și logistica precară

Spre deosebire de benzină, motorina din România este mult mai expusă șocurilor externe, fiind cu 40-80% mai sensibilă la fluctuațiile geopolitice. Această vulnerabilitate provine din dependența ridicată de importuri și de poziționarea geografică. Rafinăriile din Bulgaria și Grecia, care alimentează piața regională, sunt captive tensiunilor din Marea Neagră, orice blocaj logistic traducându-se instantaneu în prețuri record la pompă.

Scenarii diverse: De la „tensiuni ușoare” la „criză severă”

Analiza indică trei paliere de evoluție a prețurilor, raportate la valorile actuale (aprox. 7,74 lei benzina și 8,0 lei motorina):

Scenariul minim realist. Chiar și în absența unei escaladări majore, simplele dificultăți de transport sau sancțiunile minore pot adăuga între 0,5 și 1,2 lei pe litru. Este pragul pe care experții îl consideră aproape cert în actualul context de incertitudine. Impact mediu. Dacă rutele comerciale din Marea Neagră sunt afectate, benzina ar putea crește cu până la 2,25 lei, în timp ce motorina ar sări cu 3 lei. În acest punct, costurile de transport încep să se propage agresiv în prețul tuturor alimentelor de la raft. Impact Sever (Criză regională sau conflict extins): Acesta este scenariul „negru”, în care benzina urcă cu peste 3 lei, iar motorina adaugă un șoc de 4,5 lei. În lipsa unei intervenții guvernamentale, motorina ar pulveriza pragul psihologic de 10 lei, putând atinge chiar 12 lei/litru.

De ce motorina este „imună” la scăderea cererii?

Un aspect critic subliniat de expert este rigiditatea cererii de motorină. În timp ce consumatorii pot renunța la plimbările de weekend cu mașina personală (benzina), industria, transporturile și agricultura nu pot opri motoarele. Această cerere constantă, indiferent de preț, menține presiunea ridicată și face ca motorina să fie prima care se scumpește și ultima care revine la valori normale.

Estimări (Lei/Litru adăugați la prețul actual)

ScenariuBenzină (plus)Motorină (plus)Optimist / Minim+0,50 – 1,25 lei+0,60 – 1,50 leiModerat / Blocaje+1,25 – 2,25 lei+1,75 – 3,00 leiExtrem / Criză+2,00 – 3,25 lei+3,00 – 4,50 lei