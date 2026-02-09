Veste uriașă pentru consumatori. O directiva îi obligă pe producători să repare aparatele chiar și după ce expiră garanția

Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în modul în care cetățenii își gestionează aparatele electronice și electrocasnice defecte. O nouă directivă privind dreptul la reparații va obliga producătorii să ofere servicii de reparație chiar și după ce garanția legală a expirat.

Măsura face parte din strategia mai amplă a Pactului Verde European, care urmărește atingerea neutralității climatice până în 2050 și încurajează prelungirea duratei de viață a produselor, potrivit Centrului European al Consumatorilor din Germania.

Consumatorii vor repara mai mult și vor arunca mai puțin

În prezent, mulți europeni aleg să înlocuiască aparatele defecte, deoarece reparațiile sunt costisitoare, greu de accesat sau pur și simplu neavantajoase. Totuși, un sondaj Eurobarometru arată că 77% dintre cetățenii UE ar prefera să repare produsele în loc să le arunce, dacă procesul ar fi mai simplu și mai accesibil.

Noua directivă vine exact în întâmpinarea acestei dorințe, stabilind reguli clare pentru producători, ateliere de reparații și consumatori, astfel încât reparația să devină opțiunea standard, nu excepția.

Ce schimbări majore aduce directiva europeană

Garanție extinsă pentru produsele reparate

Dacă un aparat se defectează în primii doi ani de la achiziție, consumatorul va putea solicita fie înlocuirea, fie repararea acestuia. În cazul în care alege reparația, garanția produsului va fi prelungită automat cu încă 12 luni. Această prevedere urmărește să încurajeze reparațiile în detrimentul înlocuirii rapide.

Producătorii vor fi obligați să repare produsele și după expirarea garanției

Unul dintre cele mai importante elemente ale directivei este obligația producătorilor de a repara produsele chiar și după ce garanția legală a expirat, cu condiția ca aparatul să fie inclus în reglementările ecodesign. Această obligație va împiedica practicile prin care producătorii forțau consumatorii să cumpere produse noi.

Hotelurile renunță la ușile de la baie pentru a reduce costurile. Decizia duce la neîncrederea clienților

Acces garantat la piese de schimb și informații tehnice

Atelierele independente vor avea acces la documentația tehnică necesară pentru reparații, iar piesele de schimb vor trebui să fie disponibile cel puțin șapte ani. Astfel, reparațiile nu vor mai fi monopolizate de service-urile autorizate, iar consumatorii vor putea alege soluții mai accesibile.

Platformă europeană pentru reparații: un „motor de căutare” pentru service-uri

Pentru a facilita accesul la reparații, Uniunea Europeană va lansa o platformă online unde consumatorii vor putea găsi ateliere acreditate și spații de tip „repair café”. Această platformă va funcționa ca un punct unic de informare, ajutând utilizatorii să identifice rapid locurile unde își pot repara produsele.

În plus, va fi introdus un formular european standardizat, menit să clarifice costurile, condițiile și durata reparațiilor. Acest document va crește transparența și va stimula concurența între ateliere.

Smartphone-urile și tabletele vor avea o nouă etichetă obligatorie

UE va introduce o etichetă energetică specială pentru smartphone-uri și tablete, care va include informații despre:

cât de ușor pot fi reparate

nivelul de protecție împotriva apei și prafului

calitatea bateriei

perioada în care dispozitivul va primi actualizări software

Această etichetă va ajuta consumatorii să aleagă dispozitive mai durabile și mai ușor de întreținut.

Producătorii vor fi obligați să ofere actualizări software timp de cel puțin cinci ani și să utilizeze baterii capabile să reziste la minimum 800 de cicluri de încărcare, ceea ce va crește semnificativ durata de viață a dispozitivelor.

Cluburile auto avertizează: Mașinile second‑hand care pot aduce costuri uriașe de reparații