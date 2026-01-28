Un gigant al retailului sportiv pleacă din România. Ce se va întâmpla cu magazinele apreciate de români

Piața articolelor sportive din România intră într-o nouă etapă după ce gigantul austriac Hervis a decis să își închidă definitiv operațiunile locale.

Toate cele 49 de magazine au fost vândute, iar procesul de transfer către noul proprietar este deja în desfășurare, marcând sfârșitul unei prezențe de peste două decenii pe piața românească.

De ce pleacă Hervis din România

Decizia vine după doi ani consecutivi de pierderi masive. În 2023, compania a raportat un deficit de 64 de milioane de euro, urmat de încă 43 de milioane în 2024. Conducerea grupului a concluzionat că piețele din România și Ungaria nu mai sunt profitabile și a ales să își concentreze resursele pe zonele unde brandul performează: Austria, Slovenia și Croația.

În România, Hervis opera 49 de magazine și avea 558 de angajați. Cifra de afaceri din 2024 a fost de 342,5 milioane de lei, în scădere față de anul precedent.

Cine preia magazinele Hervis

Lanțul va fi preluat de antreprenorul german Sven Voth, fondatorul Snipes, care a cumpărat operațiunile Hervis din România, Ungaria, Austria, Slovenia, Croația și Bavaria. Toate magazinele vor fi rebranduite în Sports Direct, unul dintre cele mai mari nume din retailul sportiv european.

Ce se întâmplă cu angajații

Toți cei 558 de angajați din România vor fi preluați de noul proprietar. Magazinele vor continua să funcționeze fără întreruperi, urmând ca schimbările vizibile să apară treptat, pe măsură ce brandul Sports Direct va fi implementat în toate locațiile.

Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis, a subliniat că piețele din România și Ungaria „nu se mai potrivesc cu strategia companiei”, motiv pentru care grupul se retrage complet din regiune.

Ce înseamnă această mutare pentru clienți

Rebranduirea aduce o schimbare majoră în retailul sportiv local. Sports Direct este cunoscut pentru prețuri agresive, campanii masive de reduceri și o ofertă foarte variată de branduri internaționale. Clienții vor găsi în fostele magazine Hervis o selecție mai mare de produse și o strategie comercială diferită, orientată spre volum și diversitate.

Retragerea Hervis marchează finalul unei etape pentru retailul sportiv din România și deschide ușa unei competiții noi, într-o piață în continuă transformare.