Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 25% în luna ianuarie
Scădere abruptă a numărului de tranzacții pe piața imobiliară, în noiembrie 2025, față de anul trecut
Tranzacțiile cu unități individuale la nivelul întregii țări s-au redus cu 25% în prima lună din acest an față de ianuarie 2025. este cea mai severă contracție a piețșei la început de an din 2021, în plină pandemie COVID.
Chiar și așa, în ianuarie 2021, s-au tranzacționat peste 10.000 de unități la nivel național față de 6.300 anul acesta, adică o scădere de 40%, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, analizate de Economica.net.
La București, scăderea a fost de 22%, iar cea mai mică scădere dintre piețele imobiliare mari a fost în județul Brașov, de doar minus 13%. Pe minus sunt și tranzacțiile din județele Timiș (-28%), Ilfov și Cluj (-27%), Iași (-26%).
În marile orașe din provincie, cele mai multe apartamente s-au vândut la Brașov, urmat de Constanța și Cluj-Napoca
Citește și:
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 16:33 - Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 13:58 - CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare pentru lucrări de mentenanță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News