Statul promite „limitarea” prețurilor în timp ce benzina și motorina cresc. Ministrul Energiei respinge pragul de 10 lei, însă cifrele de la pompă spun altceva

Deși Ministerul Energiei invocă diversificarea surselor de aprovizionare, șoferii români rămân vulnerabili în fața scumpirilor, iar „eforturile” statului par să aibă un impact neglijabil asupra cifrelor de la pompă.

Între „scenarii alarmiste” și promisiunile Executivului

În fața temerilor că prețul carburanților ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei pe litru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a intervenit cu un mesaj de temperare. Oficialul a catalogat aceste previziuni drept simple speculații care alimentează o stare de panică nejustificată în rândul populației. Acesta a subliniat, la finalul ședinței de guvern de joi, că instituțiile statului mobilizează toate resursele disponibile pentru a izola piața internă de undele de șoc provocate de conflictul militar din Orientul Mijlociu.

Strategia celor cinci scenarii pentru stabilitatea prețurilor

Pentru a evita scumpirile bruște, autoritățile au pus pe masa de lucru cinci direcții strategice de acțiune. Acestea variază de la posibile pârghii fiscale — inclusiv mult discutata reducere a accizelor — până la soluții logistice complexe. Planul ministerului vizează nu doar identificarea unor noi rute de aprovizionare și renegocierea contractelor comerciale, ci și măsuri pe termen lung, precum deschiderea unor noi capacități de rafinare și procesare a produselor petroliere pe teritoriul României. Prin aceste demersuri, se urmărește o diversificare reală a surselor, astfel încât România să nu mai depindă de volatilitatea unei singure regiuni.

Rezervele naționale și colaborarea cu industria petrolieră

Un pilon central al stabilității invocate de ministru este stadiul actual al rezervelor de stat. Bogdan Ivan a asigurat că depozitele sunt pline, iar comunicarea cu marii jucători din industria petrolieră este constantă pentru a garanta că fluxurile de combustibil nu vor fi întrerupte. Mesajul către cetățeni este unul de continuitate: dincolo de monitorizarea atentă a prețurilor la pompă, statul își menține angajamentul de a păstra plafonarea facturilor la gaze și după data de 1 aprilie, îndemnând consumatorii să ignore notificările alarmiste venite de la unii furnizori.

Prioritate pentru motorină și reorganizarea logistică la Oil Terminal

Recunoscând specificul cererii actuale de pe piață, unde motorina rămâne cel mai căutat produs, autoritățile și companiile de profil au început deja ajustarea modelelor economice. Un exemplu concret este reorganizarea fluxurilor logistice la terminalul maritim Oil Terminal, unde se fac pregătiri pentru a acomoda volume mult mai mari de motorină. Această flexibilitate operațională este prezentată ca o dovadă a faptului că statul a învățat să anticipeze situațiile de criză, adaptând infrastructura critică pentru a răspunde rapid nevoilor reale ale economiei.