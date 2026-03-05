23 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Un număr de 23 de zboruri către și dinspre Israel, Siria, Qatar și Dubai au fost anulate joi, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.

Anulările vizează 13 decolări și 10 aterizări operate de mai multe companii aeriene, printre care Anima Wings, Dan Air, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Hisky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways și Wizz Air Malta.

În contextul tensiunilor din regiune, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii le recomandă cetățenilor români care au planificate călătorii către Israel sau către statele din apropiere direct afectate de conflict să își anuleze sau să își reprogrameze deplasările pentru o dată ulterioară.

Situația de securitate din zonă s-a deteriorat după ce, sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte din Iran, fiind raportate explozii în Teheran și în alte orașe, precum Tabriz și Isfahan. Iranul a ripostat cu rachete și drone îndreptate către baze militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, dar și către obiective militare de pe teritoriul Israelului.