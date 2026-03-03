Topul „negru” al furnizorilor: ANRE introduce etichetarea pe culori pentru plângerile consumatorilor

Sursă: realitatea.net

Schimbare majoră pe piața energiei: ANRE va afișa public „lista neagră” a furnizorilor, marcați pe culori conform plângerilor depuse de consumatori. George Niculescu, președintele ANRE, susține că acest clasament va evidenția nivelul real de satisfacție al clienților, transformând calitatea serviciilor într-un criteriu esențial de selecție pe lângă prețul ofertat.

După turbulențele cauzate de criza energetică din perioada pandemiei și de procesul de reliberalizare a pieței din 2025, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță o schimbare de paradigmă pentru anul 2026. Președintele instituției, George Niculescu, a declarat că, într-o piață în care prețurile s-au stabilizat, atenția autorității se mută acum de la ofertele financiare către rigoarea și calitatea serviciilor prestate de furnizori.

Prioritatea zero a ANRE pentru acest an este implementarea unui sistem de clasificare vizuală, menit să protejeze consumatorii casnici și non-casnici. Practic, furnizorii vor primi „etichete” colorate — verde, galben și roșu — în funcție de volumul și gravitatea reclamațiilor depuse de clienți și confirmate ulterior de specialiștii autorității.

Prețul mic nu mai este singura garanție a unui serviciu corect

George Niculescu a subliniat că, deși comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE rămâne un instrument util, acesta nu reflectă experiența reală a abonatului. În viziunea sa, un tarif scăzut își pierde relevanța dacă este însoțit de disfuncționalități majore în relația cu clientul.

„Trebuie să punem accent și pe calitatea serviciilor, nu doar pe preț. Nu inventăm nimic, luăm feedback-ul direct de la consumatori. Degeaba am un preț mic dacă, de exemplu, nu mi se emite factura patru luni la rând. În acel moment, calitatea serviciului nu este la un nivel corect”, a explicat președintele ANRE în cadrul unei conferințe de specialitate.

Reclamațiile verificate devin criteriu de ierarhizare

Sistemul de sortare pe culori nu se va baza pe simple sesizări subiective, ci pe o analiză riguroasă a datelor colectate de autoritate. Specialistul ANRE va verifica fiecare flux de plângeri pentru a vedea care sunt cei mai reclamați operatori în prezent, transformând aceste informații într-un ghid de orientare pentru public.

Scopul final al „semaforului energetic” este de a forța furnizorii să investească în departamentele de suport clienți și în acuratețea sistemelor de facturare. Astfel, consumatorii vor putea vedea dintr-o privire dacă un furnizor aflat în „zona roșie” reprezintă un risc de stres administrativ, chiar dacă oferta sa comercială pare, la prima vedere, cea mai atractivă de pe piață.