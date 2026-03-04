Guvernul menține plafonarea. Românii vor plăti tot 0,31 lei pe kWh la gaze și în următorul an, spune ministrul Energiei

Sursă: realitatea.net

Conflictul din Orientul Mijlociu forțează mâna Guvernului. Un nou proiect de lege prelungește plafonarea prețului la gaze pentru a evita o explozie a costurilor la pompă și în locuințe.

Executivul de la București a decis să intervină direct pe piața energiei pentru a bloca orice tentativă de scumpire a gazelor naturale în contextul tensiunilor geopolitice recente. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că va prezenta joi, alături de premierul Ilie Bolojan, proiectul de lege care garantează stabilitatea prețului la factură pentru populație.

Mecanism de criză actualizat sub presiunea conflictului

Documentul legislativ, deși aflat în lucru de mai mult timp ca strategie de ieșire din plafonarea curentă, a fost revizuit de urgență în ultimele zile. Ministrul Ivan a explicat că actualizarea a fost necesară pentru a crea un „scut” în fața volatilității piețelor externe, afectate direct de conflictul din Iran.

„Este un proiect care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile. Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada de după 31 martie și pe care l-am actualizat în acest context de criză”, a precizat oficialul, subliniind că obiectivul central este evitarea oricărei creșteri de preț pentru consumatorii casnici.

Amânarea liberalizării pieței: O perioadă de tranziție administrată

Deși foaia de parcurs inițială prevedea încetarea mecanismului de plafonare la 1 aprilie, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a schimbat prioritățile Palatului Victoria. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că liberalizarea completă a pieței gazelor nu se va produce anul acesta, optându-se în schimb pentru o etapă tranzitorie.

Conform declarațiilor șefului Executivului, măsura are rolul de a preveni un posibil puseu inflaționist care ar putea fi generat de creșteri necontrolate ale tarifelor. Guvernul va implementa astfel o perioadă de preț „administrat”, considerată necesară pentru a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor în fața incertitudinii globale.

Piața energetică sub spectrul volatilității internaționale

Decizia de a prelungi controlul prețurilor vine într-un moment critic pentru bursele energetice europene. Izbucnirea războiului a provocat deja primele creșteri ale prețului gazelor naturale, pe fondul temerilor privind securitatea rutelor de aprovizionare și a stocurilor.

Prin menținerea tarifului de 0,31 lei per kilowatt, autoritățile române încearcă să decupleze facturile populației de fluctuațiile bruște înregistrate pe piețele internaționale în ultimele zile.