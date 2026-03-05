Europa se pregătește de ce e mai rău: Italia revine la cărbune, Serbia vorbește despre „iad energetic”

Sunt tensiuni uriașe în Europa la aproape o săptămână de la începutul războiului din Iran. Prim-ministrul spaniol îi răspunde lui Trump care a amenințat că va „întrerupe comerțul cu Spania” din cauza poziției sale față de Iran. Pedro Sánchez și-a menținut poziția clară împotriva războiului lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Între timp, Italia ia în calcul repornirea termocentralelor pe cărbune din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu! Autoritățile spun că este un plan de urgență pentru a evita o posibilă criză energetică, dacă situația scapă de sub control. Iar Serbia avertizează că, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, Europa va avea parte de un iad în ceea ce privește sursele de energie.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez îi răspunde lui Trump, la o zi după ce omologul său american a amenințat că va „întrerupe comerțul cu Spania” din cauza poziției sale față de Iran. Pedro Sánchez și-a menținut poziția clară împotriva războiului lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. De asemenea și vicepremierul spaniol a avut o reacție: „ Spania nu va fi vasală” Washingtonului.



Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina sau, de asemenea, în Gaza. În primul rând, „nu” la încălcarea dreptului internațional care ne protejează pe toți, în special pe cei mai lipsiți de apărare, populația civilă. În al doilea rând, să nu presupunem că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflict, bombe și, în cele din urmă, să nu repetăm ​​greșelile trecutului.



Și premierul britanic îi răspunde lui Trump, după ce președintele american s-a declarat dezamăgit de el. Keir Starmer spune că a acționat „în interesul Regatului Unit” atunci când a interzis utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului.



Între timp, Italia ia în calcul repornirea termocentralelor pe cărbune din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Autoritățile spun că este un plan de urgență pentru a evita o posibilă criză energetică, dacă situația scapă de sub control. Ministrul Energiei a declarat că aceste centrale sunt păstrate în rezervă și pot fi reactivate dacă aprovizionarea cu energie va fi grav afectată. Iar președintelui Serbiei a ieșit cu un avertisment alarmant. Vucic a declarat că, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, Europa va avea parte de un iad în ceea ce privește sursele de energie.