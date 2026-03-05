Report uriaș la Joker: peste 10 milioane de euro puși în joc la tragerile Loto de joi

Joi, 5 martie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, punând în joc premii de milioane de lei. La extragerile de duminică, 1 martie, au fost acordate peste 41.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

Reporturi de milioane la principalele jocuri

Cel mai mare premiu este la Joker, unde reportul la categoria I depășește 55,66 milioane de lei, adică peste 10,92 milioane de euro. La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc, reportul la categoria I depășește 74.900 de lei.

Câștiguri la extragerea precedentă

La tragerea Noroc, premiul de categoria a II-a, în valoare de 425.462,40 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online, pe platforma joaca.loto.ro . La același joc s-a câștigat și premiul de categoria a III-a, în valoare de 79.971,60 de lei, cu un bilet jucat la o agenție loto din București, sectorul 2. La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 581.921,55 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online, pe platforma bilete.loto.ro .