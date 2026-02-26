„Reforma” lui Bolojan își face efectul. BERD reduce prognoza de creștere a României pentru 2026

Sursă: realitatea.net

BERD taie din optimismul privind economia românească: instituția financiară a redus estimarea de creștere pentru 2026 la 1,2%. Noua prognoză, publicată joi, este cu 0,4 puncte procentuale mai mică decât cea din septembrie, semnalând o încetinire a ritmului de dezvoltare pe fondul provocărilor regionale și interne.

Prognozele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) indică o traiectorie prudentă pentru economia României în următorii doi ani. După un avans modest de 0,9% estimat pentru 2025, instituția financiară mizează pe o accelerare de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027. Acest scenariu de redresare se sprijină, conform raportului Regional Economic Prospects, pe un vârf proiectat al absorbției fondurilor din Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) și pe o ameliorare a balanței comerciale. Totuși, experții avertizează că cererea externă scăzută rămâne principalul factor de risc care ar putea tempera aceste evoluții.

Provocările anului 2025: Salarii în scădere și turbulențe politice

Analiza anului precedent evidențiază un tablou economic marcat de slăbiciunea consumului privat, alimentată de o scădere cu 5% a salariilor reale în semestrul al doilea din 2025. Deși investițiile din fonduri europene și redresarea exporturilor de mărfuri au susținut parțial PIB-ul, încrederea mediului de afaceri a rămas scăzută. BERD pune acest pesimism pe seama instabilității politice din prima jumătate a anului 2025 și a măsurilor de consolidare fiscală implementate ulterior.

Cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană la fiscalitate și inflație

În plan fiscal, raportul notează o ușoară atenuare a deficitului, care ar fi scăzut de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% la finalul anului 2025, cu o țintă de 6,2% previzionată pentru 2026. Totuși, ajustările fiscale nu au rămas fără ecouri în prețuri. Majorarea TVA-ului și scumpirea energiei au împins rata anuală a inflației către un prag critic de 9,7%, valoare care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.