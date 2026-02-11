Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor speciale, incertă: procesul ar putea ajunge la CJUE - SURSE

Sunt tensiuni uriașe, înainte de decizia CCR de astazi asupra reformei pensiilor speciale.

Sunt tensiuni uriașe, înainte de decizia CCR de astazi asupra reformei pensiilor speciale. Ședința va fi amânată din cauza faptului că un judecător a intrat în concediu de creștere de copil. Mai mult decât atât, verdictul final al legii pensiilor speciale ar putea dura chiar ani întregi, după ce ÎCCJ a depus o cerere de sesizare a Curții Europene de Justiție în privința actului legislativ. În același timp, Curtea de apel București a respins suspendarea decretului de numire a judecătorului lui Nicușor Dan.

Ședința CCR în care ar fi urmat să se ia o decizie în privința pensiilor speciale va fi amânată din nou. Totul din cauza faptului că unul dintre judecători a intrat în concediu parental. Conform legii, este obligatoriu să fie prezenți toți magistrații care au participat la dezbaterile pe respectiva speță. Din moment ce unul dintre judecători nu va fi prezent, ședința va trebui să fie amânată cel puțin până pe 24 februarie, când acesta se va întoarce din concediu.



Totuși, luarea unei decizii în privința legii pensiilor speciale ar putea dura chiar ani întregi. Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară despre actul legislativ. În acest fel, dacă solicitarea va fi acceptată de CCR, decizia va fi întârziată cu câteva luni, sau chiar cu ani întregi, în cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu apelează la procedura accelerată în această privință.



De asemenea, Curtea de Apel București a luat o hotărâre în privința cererii de suspendare a judecătorului CCR, numit de Nicușor Dan. Aceasta a fost respinsă de către instanță dar decizia nu este definitivă. Procesul a fost pornit de avocata AUR, Silvia Uscov, cea care a contestat numirea judecătorului, pe motiv că nu îndeplinea o condiție obligatorie pentru a ocupa funcția.





