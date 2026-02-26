Nicio fermă afectată de pesta porcină africană; 24 de focare active în gospodării și la mistreți

Nicio fermă din România nu este afectată, în prezent, de pesta porcină africană (PPA), însă boala continuă să fie prezentă la nivelul gospodăriilor populației și în rândul mistreților, potrivit declarațiilor făcute miercuri de președintele Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, după o întâlnire la ministerul de resort.

„Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani. Astăzi, în România există 24 de focare de pestă porcină africană, la mistreți și gospodăriile populației. Nicio fermă nu este afectată”, a declarat Bociu.

Șeful ANSVSA a subliniat evoluția pozitivă din ultimii ani, arătând că, în noiembrie 2021, când a preluat mandatul, situația era semnificativ mai gravă. „Pe teritoriul României evoluau 1.600 de focare de pestă porcină africană, iar peste 80 de ferme erau afectate. Trendul a fost unul foarte bun din 2022 până în prezent”, a explicat oficialul.

La rândul său, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenția asupra riscurilor generate de importurile de carne de porc. În luna noiembrie a anului trecut, acesta a solicitat ANSVSA verificarea tuturor loturilor de carne provenite din Uniunea Europeană, pentru a preveni introducerea virusului în țară.

„Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara țării să aducem boala în România”, declara ministrul pentru AGERPRES, subliniind că România verifică doar 2-3% din carnea importată, din cauza capacității reduse de control, ceea ce poate reprezenta un risc sanitar.

Potrivit datelor transmise de ANSVSA, în perioada 1 ianuarie – 27 noiembrie au fost confirmate 453 de focare de PPA, dintre care 431 în gospodăriile populației și 22 în exploatații comerciale. În prezent, sunt active 47 de focare: 44 în gospodării și 3 în exploatații comerciale.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei întâlniri de lucru organizate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la care au participat crescători de porci, reprezentanți ai ANSVSA și ai Consiliului Concurenței, tema principală fiind măsurile de prevenire și control al pestei porcine africane în România.