Ministrul Energiei Bogdan Ivan, aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este așteptat luni în plenul Camerei Deputaților, în contextul crizei apei potabile din județul Argeș.

Conform ordinii de zi a şedinţei de luni a Camerei Deputaţilor, de la ora 16/00, sunt programate ”dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al USR pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile întreprinse în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”.

USR a anunţat în 4 februarie că îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş.

”Miile de locuitori din Municipiul Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe se confruntă cu o situaţie extrem de dificilă de trei luni de zile şi au nevoie să cunoască măsurile concrete pe care le iau, pentru rezolvarea situaţiei, Ministerul Energiei şi Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru”, afirma USR într-un comunicat.

Hidroelectrica, companie în subordinea Ministerului Energiei, este atât administrator al barajului Vidraru, cât şi responsabilă cu lucrările de modernizare a barajului, iar Aquaterm SA, operatorul responsabil de tratarea apei, este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeş.În urmă cu o săptămână, ministrul a solicitat amânarea prezenţei sale în Camera Deputaţilor, pentru data de 16 februarie.”Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că, din cauza unor motive personale imperative şi neprevăzute, domnul Bogdan Gruia IVAN, ministrul Energiei nu va putea participa la reuniunea parlamentară „Ora Guvernului” programată pentru data de 09.02.2026, ora 16.00. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a analiza posibilitatea reprogramării participării Domniei Sale la „Ora Guvernului” pentru data de 16.02.2026, ora 16.00”, era mesajul transmis conducerii Camerei de către Ministerul Energiei.

Sursa: Realitatea Financiara