Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00
România fierbe! Joi, 12 februarie, țara întreagă iese în stradă, iar Realitatea PLUS este acolo unde se scrie istoria – în mijlocul oamenilor. Oră de oră, minut de minut, transmitem în direct protestele care cuprind fiecare colț al țării.
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS - Televiziunea Poporului! Joi, 12 februarie, ora de ora, minut de minut, transmitem protestele care cuprind întreaga țară. Românii, mai uniți ca niciodată, nu mai pot să tacă în fața nedreptăților care îi îngenunchează.
Citește și:
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 16:33 - Răsturnare de situație la Guvern: reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap, adoptată pe ultima sută de metri, după ce fusese scoasă de pe ordinea de zi
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 13:58 - CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare pentru lucrări de mentenanță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News