Marcel Ciolacu, reacție dură după ce Ilie Bolojan a dat vina pe fosta guvernare pentru recesiune: "Eu zic să se astâmpere și să se apuce de muncă" - VIDEO
Fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu a răspuns tranșant după ce premierul Ilie Bolojan a sugerat că guvernarea social-democrată ar fi responsabilă pentru deficitul bugetar și intrarea României în recesiune. Ciolacu a afirmat că economia a crescut în mandatul său și că măsurile luate atunci au permis trecerea peste recesiune fără efecte majore.
„Eu stau cu telefonul în mână și tot cred că mă va suna cineva să-mi dea un premiu pentru economie. Am trecut prin recesiune și nu am simțit, a crescut economia, am avut banii.”
Ciolacu a criticat și modul în care actualul premier a gestionat discuțiile cu Bruxelles-ul.
„Am văzut și șmecheria cu deficitul. După ce Bolojan și dl. ministru au făcut un artificiu cu Uniunea Europeană, eu zic să se astâmpere, să se apuce de muncă, să stea de vorbă cu colegii din finanțe, că au dus țara în cap.” Acesta a amintit și că și-a asumat public eșecurile politice: „Sunt singurul lider politic care mi-am asumat răspunderea pentru un eșec. Când Crin Antonescu nu a intrat în turul doi, mi-am dat demisia bărbătește și de la guvern, și de la partid.”
