Guvernul a pus companiile Lukoil din România sub supraveghere extinsă. Ce planuri are cu marile capacități

Guvernul a decis să plaseze mai multe companii din grupul Lukoil sub supraveghere extinsă, după ce sancțiunile internaționale aplicate în alte state au început să afecteze și economia locală. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial și vizează protejarea pieței energetice și a sectorului combustibililor.

Măsura se aplică unor entități importante din domeniul petrolului și rafinării: Lukoil România S.R.L., Petrotel-Lukoil S.A. (rafinăria din Ploiești), Lukoil Lubricants East Europe S.R.L. și Lukoil Overseas Atash B.V. – Sucursala București. Aceste companii au un rol major în extracția, prelucrarea și distribuția combustibililor în România.

Pentru a monitoriza activitatea lor, Guvernul l-a desemnat pe Ion-Bogdan Bugheanu ca supraveghetor. Acesta va avea acces la documente, ședințe și decizii interne, în conformitate cu legislația privind aplicarea sancțiunilor internaționale.

Executivul susține că această măsură este necesară pentru a preveni eventuale blocaje în aprovizionarea cu combustibili și pentru a proteja stabilitatea pieței energetice, în contextul tensiunilor economice generate de sancțiunile impuse grupului Lukoil la nivel internațional.

