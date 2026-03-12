Alertă la pompă. A șasea scumpire din martie ridică prețul benzinei peste pragul de 8,40 lei

Sursă: realitatea.net

Valul de scumpiri la pompă pune la încercare bugetele românilor în primăvara anului 2026. Prețurile carburanților au intrat într-o spirală ascendentă, generând noi recorduri de la o săptămână la alta. În contextul instabilității de pe piața internațională a petrolului, șoferii din România se văd obligați să scoată tot mai mulți bani din buzunar pentru un plin de benzină sau motorină, fără semne clare de plafonare la orizont.

Șoferii români se confruntă joi, 12 martie 2026, cu un nou val de scumpiri la carburanți, după ce liderul pieței, Petrom, a aplicat a șasea majorare de preț de la începutul acestei luni. Această nouă ajustare, de 9 bani pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină, confirmă o tendință de creștere accelerată care pune o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor și pe costurile firmelor de transport.

Prețurile în Capitală și marile orașe

În stațiile din București, benzina standard se vinde astăzi cu prețuri cuprinse între 8,37 și 8,42 lei pe litru, în timp ce motorina standard a urcat la un interval situat între 8,83 și 8,87 lei. De exemplu, la stația Petrom din Vitan, litrul de benzină a ajuns la 8,40 lei, iar cel de motorină la 8,86 lei.

Deși în marile orașe precum Timișoara, Iași sau Cluj-Napoca prețurile gravitează în jurul valorii de 8,28 – 8,30 lei pentru benzină și 8,75 – 8,76 lei pentru motorină, există și câteva „insule” de prețuri mai reduse. Conform datelor Peco Online, cel mai ieftin carburant din țară se găsește astăzi la Eforie Nord, unde benzina se vinde cu 8,18 lei, iar motorina cu 8,63 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, acesta rămâne relativ stabil, variind între 3,87 lei în București și 3,99 lei în Iași.

Un plin este cu 35 de lei mai scump

Evoluția din ultima lună este de-a dreptul îngrijorătoare pentru consumatori. În ultimele 30 de zile, prețul benzinei a crescut în medie cu 6,9%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri șoferii plătesc cu 27 de lei mai mult decât în februarie. Situația este și mai dificilă pentru posesorii de mașini diesel; motorina s-a scumpit cu 8,7%, generând un cost suplimentar de aproximativ 35 de lei per plin față de luna precedentă.

Și totuși, nu avem cel mai scump carburant din Europa

În ciuda percepției că România are printre cei mai ieftini carburanți, datele comparative la nivelul Uniunii Europene ne plasează abia pe locul 18 în clasamentul celor mai mici prețuri. State precum Bulgaria, Polonia, Ungaria sau chiar țări cu putere de cumpărare mai mare, precum Austria, Suedia și Spania, oferă în prezent prețuri la pompă mai avantajoase.

Totuși, o analiză a prețurilor fără taxe arată că România stă ceva mai bine (locul 14 la benzină și 15 la motorină), ceea ce indică faptul că povara fiscală și dinamica pieței locale joacă un rol crucial în stabilirea tarifului final plătit de cetățean la stația de alimentare.