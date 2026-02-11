Actualitate· 1 min citire

Economia americană, evoluție surprinzătoare la început de an: explozie de noi locuri de muncă și șomaj sub așteptări

11 feb. 2026, 18:39
Actualizat: 11 feb. 2026, 18:39
Trump amenință Mexicul cu un tarif suplimentar din cauza disputei privind apa de la graniță

Trump amenință Mexicul cu un tarif suplimentar din cauza disputei privind apa de la graniță

Articol scris de E F

Economia americană a oferit o surpriză majoră în ianuarie, după ce a creat 130.000 de locuri de muncă, mai mult decât dublu față de estimările analiștilor, care mizau pe doar 55.000. Evoluția confirmă rezistența celei mai mari economii din lume într-un context global tensionat.

Rata șomajului a coborât la 4,3%, sub prognoza de 4,4%, semnalând o piață a muncii mult mai dinamică decât anticipau economiștii, care mizau pe o cifră neschimbată, scrie Le Figaro.

 Și salariile au fost, în luna ianuarie, cu 4,5% mai mari față de anul precedent.

Cifrele oficiale publicate miercuri arată că SUA continuă să depășească așteptările, alimentând optimismul privind evoluția economică din 2026 și faptul că o serie dem măsuri economice ale administrație Trumpl, chiar dacă au fost contestate inițial, și-au dovedit viabilitatea.

Citește și:

Mai multe articole despre

locuri de munca, trump, economia americana

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate