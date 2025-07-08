CINE VA TREBUI SĂ PLĂTEASCĂ CASS ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST. CATEGORIILE INCLUSE ÎN PROIECTUL GUVERNULUI

Începând cu 1 august, mai multe categorii de români vor fi obligate să plătească CASS, potrivit primului pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar

Începând cu 1 august, mai multe categorii de români vor fi obligate să plătească CASS, potrivit primului pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar. Guvernul justifică măsura prin dezechilibrul major între numărul de contribuabili și cel de beneficiari.

„Astăzi avem 6.300.000 de români care contribuie și avem 16,5 milioane de beneficiari. Niciun sistem, nicăieri, nu poate funcționa în felul acesta”, a spus premierul Ilie Bolojan, care susține că statul „trebuie să crească numărul de contributori”.

Pentru pensionari, baza de calcul va fi suma care depășește 3.000 de lei. De exemplu, la o pensie de 6.500 de lei, CASS se va aplica asupra a 3.500 de lei. Măsura se aplică până la 1 ianuarie 2028, când pensionarii vor fi exceptați.

Femeile aflate în concediu de creștere a copilului vor plăti 10% din indemnizația primită. „Și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante”, a explicat Bolojan.

Vor plăti CASS și:

Persoanele aflate în concediu de creștere copil

Beneficiarii de ajutor social

Șomerii cu indemnizație

Pentru aceste categorii, contribuția va fi de 10% din suma încasată.

Bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, în afară de cei cu cancer, nu vor mai fi scutiți de CASS. Vor contribui inclusiv:

Veteranii de război

Foștii deținuți politici

„Personalul monahal al cultelor recunoscute” va plăti contribuția de sănătate, la fel și cei care nu mai pot fi coasigurați prin alți membri ai familiei. Pentru aceștia, singura opțiune va fi plata unei sume forfetare: 2.430 de lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute.

„Încercăm să contribuie fiecare categorie, cât mai puțin, de la cât mai mulți oameni, pentru că altfel sistemul nu mai poate funcționa. Acesta este realitatea. Nu pentru că avem ceva cu o categorie sau alta”, a mai spus premierul.





