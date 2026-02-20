Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,2% în 2025, susținută de avansul industriei extractive și prelucrătoare

Cifra de afaceri din industrie, pe total piață internă și piață externă, a crescut în termeni nominali cu 3,2% în anul 2025 comparativ cu 2024

Cifra de afaceri din industrie, pe total piață internă și piață externă, a crescut în termeni nominali cu 3,2% în anul 2025 comparativ cu 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, evoluția a fost determinată de creșterile înregistrate în industria extractivă (+9,5%) și în industria prelucrătoare (+2,9%).

Evoluția pe marile grupe industriale în 2025

Pe marile grupe industriale, cele mai importante creșteri au fost consemnate în:

industria bunurilor de folosință îndelungată (+7%);

industria bunurilor de capital (+4%);

industria bunurilor de uz curent (+3,9%);

industria bunurilor intermediare (+3,2%).

Singurul sector care a înregistrat un recul în 2025 a fost industria energetică, unde cifra de afaceri a scăzut cu 5,3%.

Decembrie 2025 față de noiembrie 2025

În luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut per total cu 6,7%. Declinele au fost generate de scăderile din industria extractivă (-8,7%) și industria prelucrătoare (-6,7%).

Pe grupe industriale, cele mai mari scăderi s-au înregistrat în:

industria bunurilor de folosință îndelungată (-22,1%);

industria bunurilor intermediare (-17,6%);

industria energetică (-7,5%).

În schimb, au fost raportate creșteri în industria bunurilor de uz curent (+3,0%) și în industria bunurilor de capital (+0,5%).

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

Raportat la aceeași lună din anul precedent, cifra de afaceri din industrie a crescut în decembrie 2025 cu 6,1%, pe ansamblu. Avansul a fost susținut de industria prelucrătoare, care a înregistrat o creștere de 6,4%, în timp ce industria extractivă a scăzut cu 0,9%.

Pe marile grupe industriale, creșteri au fost consemnate în:

industria bunurilor de capital (+8,5%);

industria bunurilor de uz curent (+7,3%);

industria bunurilor intermediare (+5,8%).

În același timp, industria energetică (-3,4%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-2,5%) au înregistrat scăderi.

Datele indică o evoluție pozitivă la nivel anual pentru sectorul industrial, în pofida volatilității lunare și a performanței mai slabe din zona energetică.

Sursa: Realitatea Financiara