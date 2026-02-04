Ce planuri au românii pentru vacanțele din 2026? Câți bani sunt dispuși să cheltuiască și care sunt destinațiile vizate

Românii par ceva mai atenți la bugetul de vacanță în 2026. Un studiu arată că aproape 40% dintre turiști își permit să cheltuiască între 350 și 500 de euro pentru vacanța principală, iar 32% alocă între 500 și 1.000 de euro de persoană.

Comparativ cu anul trecut, specialiștii observă o ușoară orientare către bugete mai mici, tendință pusă pe seama scumpirilor din ultimele luni. În 2025, segmentul celor care depășeau pragul de 1.000 de euro era mai consistent, iar pachetele all‑inclusive erau preferate într-o proporție mai mare. Acum, românii caută mai des oferte early‑booking, sejururi mai scurte și destinații apropiate, arată o analiză travel Planner.

Studiul mai arată că 91% dintre respondenți sunt încrezători că vor merge în vacanță anul acesta, însă cei care renunță o fac în principal din lipsă de bani. În privința duratei, aproape 40% plănuiesc două vacanțe de câte o săptămână, iar 37% doar una singură. Concluzia: românii nu renunță la concediu, dar devin mai calculați și mai atenți la costuri.