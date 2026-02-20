Bogdan Ivan propune menținerea tichetelor de masă pentru angajații Complexul Energetic Oltenia în 2026
Ministrul Energiei, a propus, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexul Energetic Oltenia pe parcursul anului 2026
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus joi, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexul Energetic Oltenia pe parcursul anului 2026.
Potrivit declarației publicate pe pagina sa de Facebook, ministrul a precizat că a inițiat și promovat acest demers, l-a transmis spre avizare și a susținut includerea sa pe agenda Executivului.
„Astăzi am propus, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexului Energetic Oltenia. Am inițiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare și am susținut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național”, a transmis ministrul.
