Banca Centrală Europeană extinde la nivel global accesul de urgență la euro
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să extindă permanent accesul la lichiditate în euro pentru toate băncile centrale din afara zonei euro
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să extindă permanent accesul la lichiditate în euro pentru toate băncile centrale din afara zonei euro, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și comerciale tot mai accentuate. Anunțul a fost făcut de președinta instituției, Christine Lagarde, la Conferința de Securitate de la München.
Lagarde a subliniat că BCE trebuie să fie pregătită pentru un mediu global mai volatil, în care tensiunile financiare ar putea deveni mai frecvente pe fondul politicilor industriale mai asertive și al întreruperilor lanțurilor de aprovizionare. Extinderea facilității repo – cunoscută sub numele de EUREP – are scopul de a preveni vânzările forțate de active denominate în euro și de a asigura o transmisie eficientă a politicii monetare.
Noua măsură permite, din iulie, accesul la împrumuturi de până la 50 de miliarde de euro în schimbul titlurilor denominate în euro emise de state sau instituții din zona euro, sume semnificativ mai mari decât anterior. BCE urmărește astfel să consolideze rolul internațional al monedei unice și să ofere partenerilor globali garanția că lichiditatea în euro va fi disponibilă în perioade de stres financiar.
