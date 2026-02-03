Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța prin care prima zi de concediu medical nu este plătită
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate privind ordonanța de urgență a Guvernului care taie plata pentru prima zi a concediului medical. Sesizarea a fost transmisă și privește măsura aplicabilă certificatelor eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.
Avocatul Poporului arată în sesizarea trimisă CCR că neplata primei zile de concediu medical nu este o simplă ajustare tehnică, ci „o atingere directă adusă dreptului la protecție socială și dreptului la ocrotirea sănătății”. Instituția susține că diminuarea indemnizației afectează „substanța dreptului”, întrucât asigurații plătesc integral contribuția la sănătate, dar nu primesc integral prestația aferentă riscului asigurat.
Documentul avertizează că refuzul plății primei zile transformă contribuția într-un „impozit mascat”, iar indemnizația de concediu medical, având caracter patrimonial, nu poate fi redusă fără „o justificare obiectivă și rezonabilă”.
Avocatul Poporului invocă și afectarea principiului securității juridice, arătând că modificarea „termenilor” protecției prin ordonanță de urgență subminează încrederea în sistem.
Haos marca Bolojan. Eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical poate provoca un val de litigii
Măsura este considerată disproporționată, sancționând uniform toți asigurații, inclusiv pe cei de bună‑credință, și având un impact sever asupra salariaților cu venituri mici și pacienților cronici. În final, instituția susține că Guvernul nu putea adopta o astfel de măsură prin OUG, întrucât afectează drepturi fundamentale, și cere CCR să declare neconstituționale prevederile contestate din OUG nr. 91/2025.
