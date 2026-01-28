Avocată apropiată de Bolojan, audiată la DNA după ce a fost prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro. Promitea influență la vârful Guvernului și al DNA - SURSE

Ilie Bolojan este lovit de un nou scandal‑monstru de șpagă. O avocată din București, apropiată de premier și membră PNL, a fost dusă la audieri la DNA după ce, potrivit surselor Realitatea Plus, ar fi luat o mită de nu mai puțin de 60.000 de euro. Suma finală urma să fie mult mai mare, de circa o jumătate de milion de euro. Alături de avocată, a fost dus la audieri și un individ care pretindea că este șef în servicii și care ar fi fost deja reținut. Este al doilea caz de mită la nivel înalt în care este invocat numele lui Ilie Bolojan, după scandalul legat de omul de afaceri Fănel Bogos.

Potrivit informațiilor obținute din surse judiciare, avocata a fost surprinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro, sumă care reprezenta doar prima tranșă dintr-o pretinsă mită mult mai mare.

Prima tranșă dintr-o jumătate de milion de euro

Anchetatorii susțin că Adriana Georgescu, împreună cu un bărbat, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general al Serviciului de Informații Externe, ar fi cerut 500.000 de euro în total. Cei doi ar fi garantat că pot interveni la nivelul Guvernului României și chiar la conducerea Direcției Naționale Anticorupție pentru a rezolva problemele unei persoane aflate în dificultate.

„Generalul din SIE” care nu era general, și nici nu făcea parte din SIE

Bărbatul reținut alături de avocată pretindea că deține un grad înalt în cadrul Serviciului de Informații Externe, însă această calitate nu exista în realitate. Procurorii au stabilit că titlul era folosit doar pentru a crea aparența unei influențe majore în structurile statului.

Legături politice și apariții publice

Adriana Georgescu este membră a Partidului Național Liberal și a participat la evenimente politice importante. A fost prezentă la recepția organizată cu ocazia investirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte.

De asemenea, avocata a publicat pe rețelele de socializare fotografii în care apare alături de Ilie Bolojan.

Un caz care zguduie scena politică

Flagrantul și acuzațiile formulate de procurori au generat un val de reacții, având în vedere atât suma uriașă implicată, cât și pretențiile de influență la nivelul celor mai importante instituții ale statului. Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate detaliile legate de modul în care cei doi ar fi încercat să obțină bani sub pretextul unor intervenții la vârful puterii.

Cazul Fănel Bogos, scandalul de mită care "a explodat" în biroul lui Ilie Bolojan

Cazul Fănel Bogos a devenit unul dintre cele mai discutate scandaluri de corupție ale ultimelor luni, după ce anchetatorii au descins în biroul premierului Ilie Bolojan în legătură cu un presupus act de mită.

Omul de afaceri Fănel Bogos, cunoscut pentru contractele sale cu statul și pentru influența acumulată în zona economică, este acuzat că ar fi încercat să obțină avantaje prin intermediul unor intervenții la nivel guvernamental.

Deși ancheta este în desfășurare, cazul a ridicat numeroase semne de întrebare privind modul în care se negociază accesul la resurse publice și relațiile dintre mediul de afaceri și zona politică.

