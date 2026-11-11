Au început concedierile la STB. Salariile compensatorii ajung până la 40.000 de lei de angajat

Publicat 11 nov. 2026, 12:50 Sursă Realitatea.Net

STB trece printr-un amplu proces de restructurare, în urma căruia numărul posturilor din companie va ajunge la 8.428. Salariații care își vor pierde locurile de muncă vor primi plăți compensatorii între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă.

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