Au început concedierile la STB. Salariile compensatorii ajung până la 40.000 de lei de angajat
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STB trece printr-un amplu proces de restructurare, în urma căruia numărul posturilor din companie va ajunge la 8.428. Salariații care își vor pierde locurile de muncă vor primi plăți compensatorii între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă.
Conducerea STB a anunțat că, pe 11 noiembrie 2026, au fost distribuite 796 de preavize de concediere. Măsura face parte dintr-un proces de reorganizare prin care compania urmărește reducerea cheltuielilor și adaptarea structurii de personal la necesitățile reale ale activității.
Noua organigramă prevede eliminarea unui număr egal de posturi ocupate cu cel al angajaților care au primit preavize. În plus, vor dispărea 919 posturi care erau deja vacante. După finalizarea restructurării, STB va avea în organigramă 8.428 de posturi.
Reprezentanții societății susțin că reorganizarea este necesară pentru a evita agravarea situației financiare și pentru a menține funcționarea transportului public din Capitală.
STB are datorii de peste 3 miliarde de lei și pierderi de sute de milioane
Potrivit conducerii, compania se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere financiar. Datoriile au depășit pragul de 3 miliarde de lei, în timp ce pierderile raportate pentru primele zece luni ale anului se ridică la 765 de milioane de lei.
La acestea se adaugă o trezorerie netă negativă de 67 de milioane de lei, situație care pune presiune suplimentară asupra activității societății.
Unul dintre cele mai mari costuri îl reprezintă plata salariilor. Cheltuielile cu personalul ajung la aproximativ 1,2 miliarde de lei anual, echivalentul a 70% din veniturile totale ale companiei.
Conducerea avertizează că, în lipsa unor măsuri de reducere a acestor costuri, STB riscă să ajungă în faliment.
Ce categorii de angajați vor fi disponibilizate
Restructurarea vizează mai multe departamente și categorii profesionale. O parte dintre posturi sunt considerate de conducere redundante, în timp ce altele ar fi ocupate într-un număr mai mare decât necesarul operațional al societății.
Printre funcțiile pentru care se reduc posturile se numără:
24 de posturi de curier;
12 posturi de fochist, dintr-un total de 88;
17 posturi de statistician;
4 posturi de legător manual;
44 de posturi de operator introducere și validare date, din 145;
13 posturi de referent cu studii medii.
Reduceri sunt prevăzute și în alte compartimente administrative și tehnice ale companiei. Astfel, vor fi eliminate 58 de posturi de casier, din cele 374 existente, 28 de posturi de economist și contabil, dintr-un total de 293, precum și 37 de posturi de sudor, din 138.
Lista continuă cu 69 de posturi de lăcătuș mecanic, din 442, 10 posturi de electrician pentru întreținere, din 166, și 16 posturi de mecanic auto, din 290.
Totodată, reorganizarea presupune eliminarea a 23 de posturi de repartizor, a 7 posturi de consilier juridic, din 40, și a 30 de posturi de referent de specialitate, din 109.
170 de șoferi și vatmani primesc preavize de concediere
O altă categorie vizată de restructurare este cea a angajaților care asigură efectiv transportul călătorilor. STB a emis 120 de preavize pentru conducători de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508 posturi, precum și 50 de preavize pentru vatmani, din cele 850 de poziții existente.
Conducerea susține că disponibilizările din rândul personalului de transport vizează angajați care ar fi avut abateri disciplinare sau probleme de ordin profesional și juridic.
Printre situațiile invocate se numără încălcări ale regulamentelor interne, suspiciuni privind furtul de combustibil, constatări de inaptitudine medicală și depistarea unor angajați sub influența alcoolului.
Reprezentanții STB mai susțin că au fost identificate cazuri în care unii salariați ar fi beneficiat de concedii medicale fără justificare medicală reală, desfășurând în același timp activități pentru alte companii, inclusiv în domeniul transportului de persoane și al turismului.
STB susține că programul de transport nu va fi afectat
Conducerea societății afirmă că eliminarea celor 170 de posturi de șoferi și vatmani nu va duce la reducerea numărului de vehicule aflate în circulație.
În prezent, aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie sunt scoase zilnic pe traseele din București. Acestea sunt deservite de 4.358 de conducători auto și vatmani, potrivit datelor prezentate de companie.
STB susține că reorganizarea, împreună cu măsurile de digitalizare și eficientizare, va permite chiar îmbunătățirea serviciilor de transport public.
Printre obiectivele anunțate se numără creșterea frecvenței mijloacelor de transport, în special la orele de vârf, reducerea timpilor de așteptare în stații și îmbunătățirea condițiilor de călătorie și a siguranței pasagerilor.
Ce salarii compensatorii vor primi angajații concediați
Salariații care își vor pierde locurile de muncă în urma restructurării vor beneficia de plăți compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Valoarea sumelor acordate va fi stabilită în funcție de vechimea fiecărui angajat.
Conducerea STB precizează că sindicatul reprezentativ al societății a fost consultat pe parcursul procesului de reorganizare.
Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari, a transmis că restructurarea urmărește eliminarea problemelor care afectează funcționarea companiei și a reiterat avertismentul privind toleranța zero față de abaterile din interiorul societății.
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