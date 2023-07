Florian Coldea, prins în CARACATIȚA Otopeni – Inculpații îl acuză de blocajul la Grindeanu în stenogramele din dosarul șpăgilor pentru duty-free-uri

Stenogramele din megadosarul șpăgilor pentru duty-free-urile din aeroportul Otopeni scot la iveală posibila influență a fostului număr doi în Serviciul Român de Informații – generalul în rezervă Florian Coldea.

Inculpații din dosarul presupuselor șpăgi de pe aeroportul Otopeni susțin în stenograme că ar fi pierdut contractele pentru spațiile comerciale de tip duty free și food întrucât generalul SRI în rezervă Florian Coldea i-ar fi ”blocat” la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, potrivit flux24.ro. Aceasta reiese potrivit documentelor din dosarul cu acordul de recunoaștere a vinovăției al lui Cătălin Lăscuț aflat la Tribunalul București.

Cătălin Lăscuț și Radu Tănăsescu sunt asociați în firma Millenium cu germanii de la Heinemann, o companie concurentă cu francezii de la Lagardere, precizează aceeași publicație.

Potrivit susținerilor inculpaților din stenograme, Coldea i-ar fi ”blocat” întrucât firma lui ar fi fost consultant al companiei Lagardere Travel Retail, care ar fi fost interesată și ea de spațiile comericale de pe aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu ar fi ascultat de Coldea întrucât ar fi din gruparea veche, ”cu Dâncu, cu Codruța” – susțin, de asemenea, inculpații în interceptări.

Generalul SRI în rezervă, Dumitru Cocoru – administrator și asociat cu generalul (r) Florian Coldea în două firme de consultanță – , dar și compania franceză Lagardere Travel Retail neagă alegațiile inculpațiilor și spune că nu există niciun contract de consultanță între firmele foștilor generali SRI și Lagardere.

Florian Coldea nu are nici o calitate în dosarul șpăgilor pentru duty free-urile de la Otopeni, amintește flux24.ro.

CINE E GRUPUL LAGARDERE:

Una dintre cele două divizii ale Grupului Lagardère, Lagardère Travel Retail este un lider global in industria de retail destinat calatorilor (Travel Retail).

Operând peste 4850 de magazine specializate în Travel Retail, Duty-Free & Fashion și Foodservice in aeroporturi, gări și alte platforme situate in 39 de țări pe tot globul, divizia a generat vânzări de 2,3 miliarde de euro in 2020, potrivit flux24.ro.

Dezvăluiri incendiare din stenogramele megadosarului Otopeni au fost prezentate și la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Stenogramele din dosarul spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni devoalează o încrengătură politică incredibilă, iar traficul de influență se organiza pentru ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Persoanele reținute aveau cunoștințe printre politicieni importanți. Discuțiile duc inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Buzău – Felix Rache și la europarlamentarul Mihai Tudose.

Cătălin Lăscuț, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, îi spune lui Felix Rache, vicepreședintele CJ Buzău, că a fost la Ministerul Transporturilor și a discutat cu șeful de cabinet al ministrului, iar acesta i-a comunicat că va avea o discuție cu ministrul Transporturilor – Sorin Grindeanu pentru prelungirea contractului. Lăscuț îi spune lui Rache că Dnata, una din firmele din aeroport, vrea să plece de la 1 ianuarie. Cei doi vorbesc despre depunerea unei notificări la Ministerul Transporturilor, privind prelungirea contractului pentru spațiile comerciale, iar Felix Rache îi spune să aștepte și să o depună după ce are un feedback.