Când ar putea fi limitat din nou adaosul comercial la alimentele de bază. Anunțul ministrului Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un mecanism permanent de protecție a puterii de cumpărare: plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi reactivată automat ori de câte ori inflația depășește pragul de 5-6%. Măsura vizează stabilitatea prețurilor la raft în perioadele de instabilitate economică.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că nu se va limita la o simplă prelungire a actualei măsuri de plafonare a adaosului comercial, care expiră la 31 martie, ci propune un mecanism legislativ permanent. Conform noului proiect, limitarea marjelor comerciale pentru produsele agroalimentare ar urma să se activeze automat în momentele în care inflația depășește pragul de 5%-6%.

Diferența dintre plafonarea prețului și a adaosului Ministrul a ținut să clarifice confuzia dintre „plafonarea prețului” și „plafonarea adaosului comercial”. Spre deosebire de sectorul energiei, unde statul a plătit subvenții masive de aproximativ 32 de miliarde de lei pentru a menține prețurile jos, limitarea adaosului comercial nu implică costuri de la bugetul de stat, ci reglează doar profitul intermediarilor și al retailerilor.

Calendarul legislativ și „înțepăturile” politice Proiectul de lege va fi finalizat săptămâna viitoare și va urma traseul de avizare în Guvern și Parlament. Florin Barbu a subliniat autoritatea instituției pe care o conduce în acest proces, respingând orice interferență din partea Cancelariei Prim-ministrului: „Politicile agricole și comerțul cu alimente se fac la Ministerul Agriculturii. Cancelaria nu are treabă; am văzut anumite declarații ale domnului Jurca, dar cred că ar trebui să-și vadă de activitatea de la Guvern și să lase industria alimentară pe seama specialiștilor”, a punctat Barbu.

Decizia finală privind noul mecanism va fi luată în urma unei analize riguroase a datelor economice furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), scopul fiind crearea unui instrument predictibil care să protejeze puterea de cumpărare a românilor fără a perturba piața liberă în perioadele de stabilitate economică.